Депутат Госдумы от Татарстана призвал встретить Новый год трезвыми

Фото: Максим Платонов

Психиатр, депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич посоветовал остаться в новогодние праздники трезвыми.



«Под Новый год, как правило, многие хотят начать жизнь заново, изменить жизнь, стать лучше. Я бы рекомендовал начать как раз с трезвого Нового года. Уверен, что каждый найдет занятие по душе и сможет отпраздновать Новый год весело, ярко и полезно для себя и своего здоровья!» — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По его мнению, «для хорошего настроения и праздничной атмосферы совсем не нужен алкоголь» и можно найти альтернативу, например поиграть в настольные игры.

Менделевич предложил принимать решение о том, пить или не пить, исходя из особенностей своего организма.

«К примеру, большие дозы алкоголя резко повышают кровяное давление, и при наличии проблем с сердцем застолье может спровоцировать инфаркт и другие опасные заболевания. Кроме того, нужно помнить о взаимодействии алкоголя и лекарственных препаратов. И если покупать алкоголь, то только в проверенных местах при наличии соответствующих документов», — отметил депутат.

Ранее россиянам рассказали, как пережить новогоднее застолье без последствий для здоровья.

