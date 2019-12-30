Новости общества

07:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Казани будет морозно и облачно

05:23, 30.12.2019
Сегодня в Казани будет морозно и облачно
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 30 декабря, в Казани ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром температура будет варьироваться от -15 до -20 градусов. При прояснениях может опускаться до -26 градусов. Днем максимальные температуры воздуха будут в диапазоне от -8 до -13, в восточных районах РТ — до -18 градусов, сообщает Гидрометцентр РТ.

На дорогах ожидается гололедица.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров