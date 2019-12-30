Сегодня в Казани будет морозно и облачно

В понедельник, 30 декабря, в Казани ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром температура будет варьироваться от -15 до -20 градусов. При прояснениях может опускаться до -26 градусов. Днем максимальные температуры воздуха будут в диапазоне от -8 до -13, в восточных районах РТ — до -18 градусов, сообщает Гидрометцентр РТ.

На дорогах ожидается гололедица.