Амир Мифтахов: «Не так важно, что получилось отстоять на ноль, главное победа над Канадой»

Вратарь молодежной сборной России и системы казанского «Ак Барса» Амир Мифтахов прокомментировал разгромную победу над Канадой (6:0) в матче МЧМ-2020.

«Приятно, что выиграли, не так важно, что получилось отстоять на ноль. Сегодня была заслуга всей команды, они много подчищали за мной, и мне приходилось вступать в каких-то моментах.

Слышал, что одержали самую крупную победу над канадцами в истории, это приятно, но мы даже в раздевалке говорили о том, что не надо следить за счетом, играть как при 0:0.

Канадские болельщики нас заводили. И спасибо нашим болельщикам, которые приехали поддержать сборную России, это важно для нас, слышали их на протяжении всей игры. Они нас гнали вперед», — сказал Мифтахов.

Напомним, Мифтахов был признан лучшим игроком матча против Канады (6:0) в рамках МЧМ-2020.