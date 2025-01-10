США ввели санкции против президента РФС Александра Дюкова

Фото: Динар Фатыхов

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело санкции в отношении президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова. Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что сегодня, 10 января, будут объявлены новые американские санкции, которые, по словам источника, затронут также компании «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз».



Напомним, что весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях. Российские футболисты пропустили ряд крупных турниров, включая чемпионат мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 года. Команда также не допущена к отбору на чемпионат мира 2026 года.

Ранее Дюков рассказал об ожиданиях снятия санкций с России в футболе в следующем году. Функционер ожидает возвращения российских клубов и сборных на международные турниры.

Рената Валеева