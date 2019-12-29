Россиянам разрешили возвращать часть страховки за кредиты
Владимир Путин подписал закон, дающий право вернуть часть страховой премии при досрочной выплате кредита. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Вернуть часть суммы навязанной страховки можно будет как за потребительские кредиты, так и за ипотечные. Кроме того, можно будет оформить кредит без страховки при увеличенной процентной ставке.
С 1 сентября 2020 года в течение двух недель с даты досрочного погашения кредита заемщики смогут получить часть страховки за неистекший период. Выплаты должны быть произведены в течение семи дней с момента подачи заявления. Действие закона не распространяется на ранее взятые кредиты со страховкой.Общество
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