В казанском аэропорту станцевали Санта Клаусы

В аэропорту Казани группа Санта Клаусов станцевала для посетителей воздушной гавани. Видеозапись очевидцы выложили в соцсети.

Около десяти мужчин, переодетых в сказочных персонажей станцевали танец под легкую рождественскую музыку. Позади них расположено основное новогоднее убранство — елка и декор.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь на вокзале Казань-1 пассажиров будет поздравлять Дед Мороз.