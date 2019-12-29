В казанском аэропорту станцевали Санта Клаусы
В аэропорту Казани группа Санта Клаусов станцевала для посетителей воздушной гавани. Видеозапись очевидцы выложили в соцсети.
Около десяти мужчин, переодетых в сказочных персонажей станцевали танец под легкую рождественскую музыку. Позади них расположено основное новогоднее убранство — елка и декор.
Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь на вокзале Казань-1 пассажиров будет поздравлять Дед Мороз.Общество Татарстан
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