На вокзале Казань-1 в новогоднюю ночь пассажиров поздравят Дед Мороз и Снегурочка

В новогоднюю ночь на железнодорожном вокзале Казань-1 пассажиров будут поздравлять сказочные герои — Дед Мороз и Снегурочка.

Детям волшебники подарят сладкие подарки. «Это традиция, от которой вокзал не отступает уже 10 лет», — отмечается в сообщении пресс-службы Казанского региона ГЖД.

Помимо этого, для пассажиров, которые встретят новый год в пути, в вагонах-ресторанах будет специальное праздничное меню, а дети до 10 лет получат сладкие угощения.

Ранее сообщалось, что в Казани стоимость вызова Деда Мороза и Снегурочки выросла на 1% и достигла 1 260 рублей.

