В центре Казани произошел пожар в квартире «сталинке»

В центре Казани на улице Островского произошел пожар. Загорелись вещи в кладовой одной из квартир «сталинского» дома.

Возгорание произошло в трехкомнатной квартире на четвертом этаже, сообщили в республиканском главке МЧС. Сообщение поступило около 17:00. Площадь пожара составила около 3 кв. м, передает «Татар-информ».

Еще до прибытия пожарных с верхних этажей здания эвакуировались пять человек, из них один ребенок.