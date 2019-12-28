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Происшествия

В центре Казани произошел пожар в квартире «сталинке»

23:28, 28.12.2019
В центре Казани произошел пожар в квартире «сталинке»
Фото: vk.com/vkazani

В центре Казани на улице Островского произошел пожар. Загорелись вещи в кладовой одной из квартир «сталинского» дома.

Возгорание произошло в трехкомнатной квартире на четвертом этаже, сообщили в республиканском главке МЧС. Сообщение поступило около 17:00. Площадь пожара составила около 3 кв. м, передает «Татар-информ».

Еще до прибытия пожарных с верхних этажей здания эвакуировались пять человек, из них один ребенок.

Происшествия Татарстан
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