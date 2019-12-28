«Яндекс»: в субботу пробка на Патриса Лумумбы продержалась почти 7 часов

В субботу самая длинная пробка Казани растянулась лишь на 2,2 км. При этом самая долгая держалась 6 часов и 40 минут.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», участок улицы Патриса Лумумбы от Ершова до Космонавтов был загружен почти 7 часов. Длина пробки при этом составила только 1,8 км.

В перечень самых длинных заторов вошли пробки на улицах Достоевского и Аделя Кутуя (2,2 км), улице Азина (1,9 км), улице Патриса Лумумбы (1,8 км), проспекте Ямашева (1,7 км) и улице Петра Витера (1,7 км).