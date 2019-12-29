В Татарстане похолодает до -12°С

В воскресенье, 29 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем существенных осадков не ожидается.

Ветер северо-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Дневные температуры синоптики прогнозируют на уровне 7—12 градусов ниже ноля, что чуть холоднее предыдущих дней. В Казани температура воздуха составит от -7°С до -10°С. В Набережных Челнах похолодает до 8—12 градусов мороза.

На дорогах возможна гололедица.