В Татарстане похолодает до -12°С
В воскресенье, 29 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем существенных осадков не ожидается.
Ветер северо-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Дневные температуры синоптики прогнозируют на уровне 7—12 градусов ниже ноля, что чуть холоднее предыдущих дней. В Казани температура воздуха составит от -7°С до -10°С. В Набережных Челнах похолодает до 8—12 градусов мороза.
На дорогах возможна гололедица.Общество Татарстан
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