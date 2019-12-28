В Челябинской области три пенсионерки восстановили производство на водочном заводе и попали под статью

В Челябинской области три пенсионерки подозреваются в незаконном производстве спиртных напитков. Следствие считает, что они уже заработали 7 млн рублей и могли получить еще 18 млн.

Завод работал в Верхнеуральске 15 лет, с 2001 по 2016 год, но потом был законсервирован. Подозреваемые же наняли рабочих, чтобы возобновить производство на предприятии, передает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«В период с ноября 2017 года по март 2018 года была произведена с целью последующего сбыта немаркированная алкогольная продукция под видом водки в общем количестве более 40 тыс. бутылок общей стоимостью свыше 7,1 млн рублей», — сообщают в надзорном ведомстве.

По данным следствия, пенсионерки планировали произвести еще 90 тысяч бутылок.