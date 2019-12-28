СК России возбудил уголовное дело после минометного обстрела мирных граждан в Донбассе

Следственный комитет России зафиксировал прицельный обстрел гражданского населения из минометов, имеющих высокие поражающие свойства. Обстрел велся 25 декабря на кладбище, расположенном в поселке Шахты 6/7 города Горловки. В результате пострадал мирный житель 1960 года рождения

По факту нарушения Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, а также положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней ведомство возбудило уголовное дело за жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации

Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств указанного преступления и должностных лиц из числа украинских военнослужащих, совершивших его, передает ведомство.

Ранее Союз добровольцев Донбасса сообщил о гибели уроженца Татарстана Рамиля Мухамеджанова. Тело солдата отправили в родной Альметьевск.

