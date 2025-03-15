Вашингтон пересмотрит список стран, гражданам которых США ужесточат въезд

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В список стран, гражданам которых США ужесточат въезд, могут внести правки. Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на американского чиновника.

— В этот список могут быть внесены изменения, он еще должен быть одобрен администрацией, включая госсекретаря США Марко Рубио, — говорится в сообщении.

В документе, на который ссылается New York Times, рассматривается возможность «резко ограничить» визы для граждан России, Белоруссии, Туркмении, Эритреи, Гаити, Лаоса, Мьянмы, Пакистана, Сьерра-Леоне и Южного Судана. Как поясняется, в этих случаях въезд может быть разрешен «состоятельным деловым путешественникам, но не лицам, путешествующим по иммиграционным или туристическим визам». В свою очередь, «Рейтер» указывает на то, что такие ограничения России не коснутся — ограничениям подвергнутся Эритрея, Гаити, Лаос, Мьянма и Южный Судан.

Что касается Белоруссии, то «Рейтер» утверждает, что Минск относится к той группе стран, которым планируется предоставить 60 дней на устранение «недостатков» — если они не будут устранены, то США будут вводить частичную приостановку выдачи виз.

О том, что США составят соответствующий список, стало известно сегодня ночью.

Елизавета Пуншева