В Казани второй раз за месяц зафиксировался температурный рекорд
В Казани второй раз за неделю обновился температурный рекорд. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.
Так, 14 марта температура воздуха составила +6,7°С. Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 14 марта в Казани был зафиксирован в 2015 году и составлял +6,2 градуса.
Напомним, предыдущий температурный рекорд был установлен 9 марта. Метеостанция зафиксировала плюс 6,2 градуса. Обновился показатель пятилетней давности.
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