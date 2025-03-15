Власти США объявили посла ЮАР персоной нон грата
США объявили персоной нон грата посла ЮАР Эмрахима Расула. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
— Посол Южной Африки в Соединенных Штатах больше не приветствуется в нашей великой стране. Эмрахим Расул является расистски настроенным политиком, который ненавидит Америку и ненавидит президента США. Нам не о чем с ним говорить, поэтому он считается персоной нон грата, — написал глава госдепа в социальной сети Х.
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