Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий
В воскресенье, 16 марта, на территории Татарстана ожидается ухудшение погоды. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.
Так, местами ожидаются:
- сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя;
- ухудшение видимости в осадках до 500–1000 м;
- гололед;
- сильный ветер порывами до 15 м/с;
- на дорогах снежная каша, образование сильной гололедицы.
Напомним, в Казани второй раз за неделю обновился температурный рекорд. 14 марта температура воздуха составила +6,7°С. Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 14 марта в Казани был зафиксирован в 2015 году и составлял +6,2 градуса.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.