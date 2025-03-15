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Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий

18:12, 15.03.2025
Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий
Фото: Инна Серова

В воскресенье, 16 марта, на территории Татарстана ожидается ухудшение погоды. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Так, местами ожидаются:

  • сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя;
  • ухудшение видимости в осадках до 500–1000 м;
  • гололед;
  • сильный ветер порывами до 15 м/с;
  • на дорогах снежная каша, образование сильной гололедицы.

Напомним, в Казани второй раз за неделю обновился температурный рекорд. 14 марта температура воздуха составила +6,7°С. Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 14 марта в Казани был зафиксирован в 2015 году и составлял +6,2 градуса.

Елизавета Пуншева

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