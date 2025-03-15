Два авиарейса прибудут в Казань с задержками в 6–8 часов

Фото: Максим Платонов

Два авиарейса прибудут в Казань с задержками в несколько часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло казанского аэропорта.

Так, борт, который летит в Казань из Нарьян-Мара, задержится почти на 8 часов. Речь идет о рейсе 7R 692 авиакомпании «Руслайн». Самолет должен был прибыть в Казань в 12.45, но прилетит в районе 20.15. Рейс от этого перевозчика задержан и на вылет. Вместо 15.40 борт может полететь в Ханты-Мансийск из Казани (7R 695) в 21.05.

Второй самолет летит из Уфы — он задержится на 6 часов. Воздушное судно авиакомпании «Ютэйр» должно было прибыть в казанский аэропорт в 13.20, новое время — 18.25. В этом случае перевозчик задержит вылет рейса (UT 134) в Уфу из Казани почти на пять часов. Вместо 14.15 он взлетит в 19.05.



Елизавета Пуншева