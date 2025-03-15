Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об избиении подростка из Казани

Фото: Динар Фатыхов

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего в Казани. Об этом сообщает пресс-служба органа.

В комментарии телеграм-канала информационного центра СК обратилась жительница Казани. Она сообщила, что в ночь на 1 января молодые люди под угрозой физической расправы заставили ее 16-летнего сына выйти на улицу, после чего привязали его тросом к автомобилю, намереваясь волочить по земле. Причиной тому стал ранее произошедший конфликт.

В целях самообороны подросток распылил в сторону нападавших перцовый баллончик, за что его жестоко избили. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Органами внутренних дел меры к фигурантам не приняты. Сотрудники полиции сообщили заявительнице, что за применение средства самозащиты ее сын будет привлечен к административной ответственности.

В СУ СК России по Татарстану по доводам, изложенным в комментарии, возбуждено уголовное дело.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Елизавета Пуншева