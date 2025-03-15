Из Курской области эвакуировали 275 человек

Из освобожденных населенных пунктов с 12 марта эвакуировали 275 человек, 11 из них — дети. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

— С 12 марта из освобожденных населенных пунктов Курской области вывезено 275 человек, включая 11 детей. Только за сегодняшний день из приграничья эвакуировали 34 человека! Сто семьдесят четыре наших жителя сейчас размещены в ПВР, всех остальных забрали родственники. Все люди обеспечены спальными местами, едой, гуманитарной, медицинской, психологической и юридической помощью, — написал он в телеграм-канале.

Хинштейн отметил, что работа по эвакуации жителей региона продолжается.

Елизавета Пуншева