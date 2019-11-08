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Происшествия

В Донбассе погиб уроженец Альметьевска

13:37, 08.11.2019 2
В Донбассе погиб уроженец Альметьевска
Фото: sddonbassa.ru

Союз добровольцев Донбасса сообщил о гибели уроженца Татарстана Рамиля Мухамеджанова. Тело солдата отправили в родной Альметьевск.

«Уже несколько лет защищал Рамиль республику, мирных жителей в рядах одного из самых известных подразделений. Погиб при очередном «перемирии» от обстрела ВСУ», — сообщается на сайте союза.

В соцсетях уточняется: добровольцу было 33 года. Его уже похоронили в Альметьевске.

Ранее в ООН подсчитали, что за 5 лет войны на Юго-Востоке Украины были убиты 3 330 мирных граждан.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08 ноя
    ихтамнет
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  • Анонимно 08 ноя
    Жалко ребят! "За русский мир" погиб? Вряд ли...Чем то, где то нужно зарабатывать на жизнь...
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