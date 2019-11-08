В Донбассе погиб уроженец Альметьевска

Союз добровольцев Донбасса сообщил о гибели уроженца Татарстана Рамиля Мухамеджанова. Тело солдата отправили в родной Альметьевск.

«Уже несколько лет защищал Рамиль республику, мирных жителей в рядах одного из самых известных подразделений. Погиб при очередном «перемирии» от обстрела ВСУ», — сообщается на сайте союза.

В соцсетях уточняется: добровольцу было 33 года. Его уже похоронили в Альметьевске.

Ранее в ООН подсчитали, что за 5 лет войны на Юго-Востоке Украины были убиты 3 330 мирных граждан.

