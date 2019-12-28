Дедам Морозам и Снегурочкам разрешили ездить в электричках бесплатно

Казанцы в костюмах Деда Мороза и Снегурочки смогут ездить в электричках бесплатно. Акцию запустила пассажирская компания «Содружество», она продлится до 8 января.

Одной шапочкой Санта-Клауса здесь не обойтись. К костюмам предъявляются требования: Дед Мороз должен быть облачен в шубу, бороду, должна быть шапка на голове. Снегурочка тоже должна быть в шубке, а на голове у нее должна быть коса. Наряды не должны пачкаться, а декор — осыпаться. Костюм нельзя снимать во время всей поездки в электричке, передает телеканал «Татарстан 24".

Ранее снежная деревня возле Центра семьи «Казан», где расположена главная новогодняя площадка, возмутила казанцев своими ценами.