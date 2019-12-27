Кручинин о переходе в «Салават»: «Готов был хоть на санях добираться, команда серьезная»

Нападающий Алексей Кручинин прокомментировал свой переход в уфимский «Салават Юлаев».

«Про самочувствие сейчас тяжело сказать — несколько дней не тренировался, буду форму набирать. Еще есть время до следующей игры чемпионата. Долго тянулись эти формальности с обменом: я ждал, надеялся. Получилось, поэтому сейчас выдохнул, стало полегче.

Сейчас еду к команде на Кубок Шпенглера. Готов был хоть на санях добираться, потому что хочется уже скорее приехать в команду и сыграть. Очень соскучился по играм.

Думаю, что на первой игре буду на хорошем «взводе», потому что, повторюсь, очень соскучился по хоккею, поэтому будет небольшая эйфория — с настроем выйду на лед. Сейчас надо зайти в плей-офф и бороться за кубок, за медали. Надо выступить как можно успешнее, потому что команда серьезная, у нас большие задачи. Я должен помогать достигать этих целей», — сказал Кручинин.

Напомним, Кручинин перешел в «Салават Юлаев» в результате обмена хоккеистов Бобылева и Чебыкина в челябинский «Трактор».