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Следком: экс-директор «Средволгаводхоза» выписывал себе незаконные премии

17:42, 27.12.2019
Следком: экс-директор «Средволгаводхоза» выписывал себе незаконные премии

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении замдиректора ФГУ «Средволгаводхоз» Фоата Мухаметшина. Ему вменяются присвоение и превышение полномочий.

С декабря 2016 года по декабрь 2018-го Мухаметшин занимал пост директора учреждения и выписывал себе незаконные премии, считают в СУ СКР по РТ. Ущерб оценивается в 694 тысячи рублей, передает пресс-служба ведомства.

От дачи показаний Мухаметшин отказался, но расследование продолжается.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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