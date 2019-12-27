Следком: экс-директор «Средволгаводхоза» выписывал себе незаконные премии
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении замдиректора ФГУ «Средволгаводхоз» Фоата Мухаметшина. Ему вменяются присвоение и превышение полномочий.
С декабря 2016 года по декабрь 2018-го Мухаметшин занимал пост директора учреждения и выписывал себе незаконные премии, считают в СУ СКР по РТ. Ущерб оценивается в 694 тысячи рублей, передает пресс-служба ведомства.
От дачи показаний Мухаметшин отказался, но расследование продолжается.ОбществоПроисшествия Татарстан
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