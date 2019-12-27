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Источник: «Игнатьев переходит в «Рубин» из «Краснодара»

16:51, 27.12.2019
Источник: «Игнатьев переходит в «Рубин» из «Краснодара»
Фото: fckrasnodar.ru

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев перейдет в казанский «Рубин». Об этом в своем телеграм-канале сообщает журналист Сергей Егоров.

По его словам, 20-летний футболист в ближайшее время пройдет медосмотр в казанской команде. Если обследование не выявит проблем, то стороны подпишут контракт.

Также сообщается, что сумма сделки может составить 7 млн евро, что ниже, чем предложения от московского «Динамо» и питерского «Зенита».

В нынешнем сезоне Игнатьев сыграл в 13 матчах РПЛ и отметился 4 забитыми голами.

СпортФутбол Татарстан
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