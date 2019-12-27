РПЛ представила сборную лучших игроков десятилетия
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала символическую сборную лучших игроков десятилетия.
Сборная была определена путем голосования болельщиков в официальном «Инстаграме» РПЛ.
В список 11 лучших вошли сразу семь бывших и нынешних игроков ЦСКА.
Сборная десятилетия РПЛ: Акинфеев — Жирков, Игнашевич, Иванович, Фернандес — Данни, Халк, Головин, Вернблум — Дзюба, Вагнер Лав.
СпортФутбол
Сборная десятилетия #РПЛ определена по итогам голосования болельщиков!— Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 27, 2019
В сториз нашего Instagram болельщики выбрали лучших игроков прошедших 10 лет#РПЛтопчик #СборнаяДесятилетияРПЛ pic.twitter.com/u1OHGB7Mea
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