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РПЛ представила сборную лучших игроков десятилетия

14:17, 27.12.2019
РПЛ представила сборную лучших игроков десятилетия
Фото: twitter.com/premierliga

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала символическую сборную лучших игроков десятилетия.

Сборная была определена путем голосования болельщиков в официальном «Инстаграме» РПЛ.

В список 11 лучших вошли сразу семь бывших и нынешних игроков ЦСКА.

Сборная десятилетия РПЛ: Акинфеев — Жирков, Игнашевич, Иванович, Фернандес — Данни, Халк, Головин, Вернблум — Дзюба, Вагнер Лав.

СпортФутбол
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