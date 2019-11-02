Улучшать маршрутную сеть в Нижнекамске помогут активные пенсионеры и студенты

В Нижнекамске оптимизировать маршрутную сеть будут студенты и активные пенсионеры. Тендер на совершенствование маршрутов в городе выиграл «Научно-исследовательский институт территориального развития и транспортной инфраструктуры» Санкт-Петербурга.

Специалисты уже провели предварительное исследование и наметили план работ. Будут рассмотрены все городские, вахтовые и сезонные маршруты.

Волонтерам — студентам НХТИ — предлагается передвигаться с камерами, которые будут фиксировать количество человек на остановках и в транспорте. Таким образом будет проведен анализ каждого маршрута. Также было предложено включить в работу активных пенсионеров, которые, по мнению исследователей, больше других заинтересованы в улучшении работы общественного транспорта.

Трансформация будет проходить с учетом программы капитального ремонта дорог на 5 - 10 лет вперед, в частности, это касается реконструкции проспекта Шинников, которая произойдет в следующем году.

Кроме того, комиссии предстоит изучить транспортный узел возле будущего «Рамус Молла» на Мира, который станет более загруженным после ввода здания в эксплуатацию.

Также специалисты института предложили создать матрицу, где будет отображена примерная схема передвижения основного потока нижнекамцев по типу «дом — работа/учеба». К разработке подключат руководство предприятий Нижнекамска. Нижнекамцы смогут внести свои предложения — для этого в оживленных частях города будут проводиться опросы, передает пресс-служба Нижнекамского района.

Ранее сообщалось, что в Челнах открыли новый подземный переход.

