Капитан «Динамо-Казань» Старцева: «В финале самым тяжелым было выдержать напор Москвы»

Капитан «Динамо-Казань» Евгения Старцева прокомментировала победу казанских волейболисток в финале Кубка России.

— Давно не было таких побед. Поэтому я очень счастлива, что мы взяли этот Кубок и взяли его на нашей площадке перед своими болельщиками. Это получился очень хороший праздник волейбола! Конечно, сейчас только середина сезона, и впереди предстоит еще много работы. Впереди нас ждет еще самое интересное и тяжелое — плей-офф чемпионата, еврокубок. Поэтому сейчас мы немного передохнем, отгуляем праздники и продолжим работать.

— Что было самым тяжелым для вас на этом Кубке?

— Самым тяжелым было дотерпеть. Нужно было как можно меньше ошибаться самим — и вчера, и сегодня. И главное, выдержать напор Москвы. И конечно же, наша собственная игра: мы показали хороший волейбол сегодня.

— Домашние трибуны вам помогли?

— Я всегда говорила и повторю еще много раз, насколько это хорошо — играть при поддержке своих трибун. Сегодня это была наша общая победа вместе болельщиками! Они нам очень помогли: атмосфера была просто супер!

— Что скажете о выборе вас в качестве MVP Финала четырех?

— Это мой первый титул MVP. К 30 годам я его, наконец-то, получила. Мне было очень приятно. Теперь у меня есть все! — приводит слова Старцевой официальный сайт клуба.