СМИ: тигренок Луна умерла во время приступа эпилепсии

Фото: 16.мвд.рф

Тигренок Луна, изъятый во время ликвидации нарколаборатории в Челнах, умер от приступа эпилепсии. Одной из причин, почему молодая тигрица чувствовала себя плохо, может быть генетическая мутация из-за близкородственного скрещивания.

По данным издания Kazanfirst, после операции на глазах у тигрицы была выявлена эпилепсия, а зрение к животному так и не вернулось. Луну перевезли в частный заповедник Михаила Зарецкого, где она получила возможность контактировать с другими тиграми.

Однако приступы эпилепсии продолжались, и во время одного из них Луна погибла. Официальное заключение о смерти еще не получено. Одной из причин ухудшения состояния маленькой тигрицы могла быть генетическая мутация.

Напомним, о смерти тигренка стало известно в Верховном суде РТ.