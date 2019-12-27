Новости общества

08:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

КАМАЗ получит грант на совершенствование системы управления производством

06:48, 27.12.2019
КАМАЗ получит грант на совершенствование системы управления производством

КАМАЗ получит грант на внедрение отечественных решений в области сквозных цифровых технологий. В рамках госпрограммы «Цифровая экономика» автогигант получит 224,07 млн рублей.

Деньги предназначены для проекта «Система оперативного управления производственными процессами ПАО «КАМАЗ». Срок его реализации составляет 36 месяцев, передает «Интерфакс» со ссылкой на Российский фонд развития информационных технологий.

Реализация начнется в 2020 году.

Ранее стало известно, что КАМАЗ примет участие в пилотном проекте по внедрению цифровых паспортов в компании в 2020 году.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров