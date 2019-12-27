КАМАЗ получит грант на совершенствование системы управления производством

КАМАЗ получит грант на внедрение отечественных решений в области сквозных цифровых технологий. В рамках госпрограммы «Цифровая экономика» автогигант получит 224,07 млн рублей.

Деньги предназначены для проекта «Система оперативного управления производственными процессами ПАО «КАМАЗ». Срок его реализации составляет 36 месяцев, передает «Интерфакс» со ссылкой на Российский фонд развития информационных технологий.

Реализация начнется в 2020 году.

Ранее стало известно, что КАМАЗ примет участие в пилотном проекте по внедрению цифровых паспортов в компании в 2020 году.