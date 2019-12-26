КАМАЗ протестирует цифровой паспорт для предприятий в 2020 году

КАМАЗ примет участие в пилотном проекте по внедрению цифровых паспортов в компании в 2020 году.

Так, Минпромторг РФ в первой половине следующего года планирует начать выдавать паспорта промышленным предприятиям в тестовом режиме.

Помимо челнинского предприятия, свой интерес к тестированию нового проекта проявили «ОДК-Сатурн», «Ленполиграфмаш», «Силовые машины», Ульяновский автомобильный завод и концерн «Алмаз-Антей».

Цифровой паспорт представляет собой перечень характеристик компании, который будет храниться в информационной системе Минпромторга. В него войдет наиболее существенная информация о готовности компании к внедрению цифровых технологий. Инициатива реализуется в рамках направления «Цифровая промышленность» нацпрограммы «Цифровая экономика» и предполагает создание единой цифровой среды и интерактивных сервисов для предприятий. По плану к 2024 году электронный документ должны получить не менее 14,4 тыс. крупных предприятий, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что совет директоров ПАО «КАМАЗ» утвердил бизнес-план на 2020 год и программу стратегического развития предприятия до 2025 года.

