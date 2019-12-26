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Женский волейбол. Казанское «Динамо» стало обладателем Кубка России

21:03, 26.12.2019
Женский волейбол. Казанское «Динамо» стало обладателем Кубка России
Фото: vk.com/vcdinamokazan

Казанское «Динамо» в финале Кубка России в четырех партиях обыграло московское «Динамо» (3:1).

Вначале команды обменялись победами в партиях. После этого подопечные Гилязутдинова вышли вперед, а потом уверенно довели дело до победы.

Таким образом, «Динамо-Казань» стало победителем Кубка России — 2019.

«Динамо» (Москва) — «Динамо-Казань» —1:3 (19:25, 25:23, 16:25, 19:25).

СпортВолейбол Татарстан
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