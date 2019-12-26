Женский волейбол. Казанское «Динамо» стало обладателем Кубка России
Казанское «Динамо» в финале Кубка России в четырех партиях обыграло московское «Динамо» (3:1).
Вначале команды обменялись победами в партиях. После этого подопечные Гилязутдинова вышли вперед, а потом уверенно довели дело до победы.
Таким образом, «Динамо-Казань» стало победителем Кубка России — 2019.
«Динамо» (Москва) — «Динамо-Казань» —1:3 (19:25, 25:23, 16:25, 19:25).СпортВолейбол Татарстан
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