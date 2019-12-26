ФПР одобрил заем турецкой компании для создания цеха на ОЭЗ «Алабуга»

Экспертный совет Фонда развития промышленности на итоговом заседании одобрил займы для реализации проектов в Татарстане.

Так, «Джошкуноз Алабуга» получит заем в размере 500 млн рублей для запуска на территории ОЭЗ «Алабуга» цеха прогрессивных и трансферных прессов для импортозамещающего производства штампованных деталей шасси автомобилей для АвтоВАЗа и других автопроизводителей.

Проект предполагает внедрение новых технологий штамповки деталей шасси, моста и подвески на прогрессивных и трансферных прессовых линиях и дуговой гибки. Детали предназначены для новой платформы автомобилей «Лада» и «Рено».

Кроме того, заем в размере 104,5 млн рублей получил челнинский «Завод тормозных механизмов». На полученные средства предприятие планирует расширить производство тормозных колодок для грузового автотранспорта, а также приобрести оборудование, позволяющее выпускать тормозные колодки со специальным катафорезным покрытием.

Уточняется, что данное покрытие устойчиво к физическим и химическим воздействиям и держится на изделии в 8 раз дольше по сравнению с традиционными грунтовками. Предприятие намеревается экспортировать около 15% продукции европейским производителям, остальная продукцию будет реализовываться на российском рынке, передает пресс-служба Минпромторга РТ.



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