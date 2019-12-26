Бюджет команды «КАМАЗ-мастер» на «Дакар-2020» составит 11 млн евро

Фото: wikipedia.org Daniel Peppes Gauer

Руководитель «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин в беседе с «Интерфаксом» сообщил о размерах затрат команды для участия в ралли-рейде «Дакар-2020».

«Ралли-рейды, как и другие автомобильные виды спорта, довольно дорогостоящие. В затраты входят подготовка автомобилей, машин технического сопровождения. Взнос за одного участника «Дакара» составляет 11 тысяч евро, причем независимо от того, за пилота или техника. Добавим перелеты, переезды, питание, проживание в гостинице.

Только выезд на «Дакар» обходится команде в 1,5 млн евро, а общий бюджет команды составляет 11 млн евро. Это ничтожная цифра для спорта по сравнению с «Формулой-1», футболом или хоккеем. Наш завод считает, что трата таких средств оправдана», — сказал Чагин.

В нынешнем сезоне ралли-рейд «Дакар» пройдет в Саудовской Аравии, стартует 5 января в городе Джидда и финиширует 17 января в Киддии. Общая длина трассы составит 7 800 километров.

Команда «КАМАЗ-мастер» является действующим победителем «Дакара» в классе грузовиков.