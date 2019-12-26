ВЦИОМ: Загитова и Нурмагомедов — самые популярные спортсмены России

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, наряду с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, возглавила рейтинг самых популярных спортсменов России.

В опросе, проведенным ВЦИОМ, фигуристка и боец набрали больше всего упоминаний у населения — по 7% каждый. Тройку замкнул нападающий петербургского «Зенита» и капитан сборной России по футболу Артем Дзюба, за которого проголосовали 6% опрошенных.

Напомним, ранее Алина Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры. Она продолжит тренировки на льду, а также свои выступления в нынешнем сезоне, но только в рамках различных ледовых шоу.