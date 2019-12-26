Капитан «Химок» Тихий отказался переходить в «Уфу»

Фото: ФК "Балтика"

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий отказался переходить в «Уфу», сообщает «Матч ТВ».

Капитан подмосковной команды уже подтвердил данную информацию. Один из лучших защитников ФНЛ нынешнего сезона намерен выбрать более выгодное предложение от других клубов РПЛ.

Сообщается, что руководство «Химок» не поставило перед командой задачу выхода в премьер-лигу. Таким образом, клуб готов расстаться со своими лидерами.

Отметим, что по итогам первой части чемпионата ФНЛ «Химки» занимают третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидера «Ротора» на 2 очка.