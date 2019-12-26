Восемь человек спаслись из горящей бани в Казани

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Накануне вечером в Казани загорелась двухэтажная частная сауна на улице Воровского. Из горящей бани успели спастись восемь человек, один из них пострадал.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РТ, люди успели покинуть здание еще до прибытия пожарных. Один из них получил отравление продуктами горения. Медики доставили его в 7-ю горбольницу.

Пожарные потушили возгорание потолка в парной. Площадь пожара составила 20 кв. метров. Предварительная версия произошедшего — нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

Ранее в Татарстане из-за неисправных электроприборов сгорели дом, гараж и баня.