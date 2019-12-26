Команда Путина победила со счетом 8:5 в матче Ночной хоккейной лиги на Красной площади

Президент РФ Владимир Путин принял участие в предновогоднем матче Ночной хоккейной лиги, прошедшем на Красной площади.

Встреча закончилась победой команды, за которую выступал глава государства, со счетом 8:5. По сообщению ТАСС, Путин стал автором больше половины шайб своей команды.

Вместе с ним на лед выходили глава Минобороны Сергей Шойгу, а также прославленные хоккеисты Сергей Федоров, Алексей Касатонов, Павел Буре, Валерий Каменский и другие. Сам Путин выступал в свитере под номером 11.

Напомним, президент неоднократно играл в матчах Ночной хоккейной лиги, которая была основана 15 декабря 2011 года по инициативе Путина и ветеранов отечественного хоккея.