В Госдуме предложили освободить сельских врачей от уплаты НДФЛ

Депутат Госдумы Василий Власов выступил с инициативой отмены подоходного налога (НДФЛ) для врачей, работающих в сельской местности. Соответствующее письмо он направил министру финансов России Антону Силуанову.

Парламентарий считает, что число врачей на селе сокращается, поскольку они не ощущают мер поддержки государства. При этом для получения субсидий и льгот медикам приходится проходить большое количество бюрократических процедур.

«Со своей стороны считаю необходимым полностью освободить врачей, работающих в отдаленных районах нашей страны и в сельской местности, от уплаты налога на доход за выполнение своих трудовых обязанностей. Реализация данной меры не потребует от граждан каких-либо сложных бюрократических действий», — цитирует письмо депутата RT.

В настоящее время налог на доходы граждан в России составляет 13%. Не облагаются НДФЛ, согласно Налоговому кодексу, некоторые льготные выплаты, в частности государственные пенсии, вознаграждения доноров крови и алименты.

С 1 января 2020 года НДФЛ также не будут облагаться компенсационные выплаты по программе «Земский доктор».

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции объяснил, какие механизмы есть у государства для увеличения зарплат врачей.