Новости общества

11:39 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Рустам Минниханов подарит больному мальчику полет на вертолете

10:38, 24.12.2019
Рустам Минниханов подарит больному мальчику полет на вертолете

Президент Татарстана подарит 11-летнему ребенку из Татарстана путешествие на вертолете. Мальчик с редкой болезнью загадал это желание Деду Морозу, конверт с письмом сегодня снял с елки Рустам Минниханов.

Об исполнении новогоднего желания в «Твиттере» сообщила спикер казанского Кремля Лилия Галимова:

«Президент @RusMinnikhanov снял с елки желаний конверт 11-летнего Амирхана! У мальчика редкая болезнь, он просит подарить им с сестрой путешествие на вертолете! Уже начали подготовку к путешествию», — написала Галимова.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров