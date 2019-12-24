Рустам Минниханов подарит больному мальчику полет на вертолете

Президент Татарстана подарит 11-летнему ребенку из Татарстана путешествие на вертолете. Мальчик с редкой болезнью загадал это желание Деду Морозу, конверт с письмом сегодня снял с елки Рустам Минниханов.

Об исполнении новогоднего желания в «Твиттере» сообщила спикер казанского Кремля Лилия Галимова:

«Президент @RusMinnikhanov снял с елки желаний конверт 11-летнего Амирхана! У мальчика редкая болезнь, он просит подарить им с сестрой путешествие на вертолете! Уже начали подготовку к путешествию», — написала Галимова.