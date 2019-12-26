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Ильсур Метшин прокомментировал проблему заборов вдоль дорог Казани

07:27, 26.12.2019
Ильсур Метшин прокомментировал проблему заборов вдоль дорог Казани
Фото: Википедия

Мэр Казани Ильсур Метшин прокомментировал большое количество заборов вдоль дорог и пешеходных тротуаров. По его словам, их установка является исполнением закона, который муниципальные власти не могут не исполнить.

Муниципалитет отслеживает комментарии как пешеходов, так и автовладельцев. Муниципальные власти обязаны обеспечивать ограждения, как это предписывают правила, но стараются сделать их эстетичней.

«Это стандарт и ГОСТ, а не желание мэра или министра транспорта и дорожного строительства РТ. Ничего другого, кроме как исполнять, строя новую дорогу, мы не можем. [...] Есть Правила дорожного движения, и их нужно соблюдать. Мы не можем относиться [к заборам] в категориях «нравится» или «не нравится», — заявил глава города на встрече с представителями СМИ.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин на встрече с представителями СМИ заявил, что следующей планкой после строительства Большого Казанского кольца является строительство завода по переработке мусора.

Общество Татарстан
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