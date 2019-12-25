Метшин: «Моя мечта — построить завод по переработке мусора»

Мэр Казани Ильсур Метшин на встрече с представителями СМИ заявил, что следующей планкой после строительства Большого Казанского кольца является строительство завода по переработке мусора.

«Следующая планка — построить завод по переработке мусора. Мне консультанты говорят: прекрати говорить, что ты за это строительство. Но я как мэр и как житель считаю это огромным благом при соблюдении всех технологий. Мы не дадим никаких отклонений. Построим самый современный и технологичный завод», — заверил градоначальник.

Ранее Метшин отметил, что пробы воздуха на сегодняшний день и после строительства мусороперерабатывающего завода в Осиново не изменятся, а также рассказал о том, что его сыновья борются за дом там.

