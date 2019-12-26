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День в истории: открытие химического элемента радия, день подарков, восстание декабристов

01:27, 26.12.2019
День в истории: открытие химического элемента радия, день подарков, восстание декабристов
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 26 декабря. В этот день отмечают:

  • День подарков.
  • День войсковой противовоздушной обороны ВС РФ (День войск ПВО).

В этот день произошли следующие события:

  • 1783 год — продемонстрирован первый в истории прыжок с парашютом с высоты.
  • 1812 год — солдаты разгромленной армии Наполеона покинули пределы России.
  • 1825 год — в Санкт-Петербурге произошло восстание декабристов.
  • 1898 год — французские ученые Пьер и Мария Кюри сообщили об открытии радия.
  • 1975 год — начались регулярные полеты советского пассажирского сверхзвукового самолета Ту-144.

Родились:

  • 1791 год — Чарльз Бэббидж, английский математик и изобретатель.
  • 1872 год — Ральф Норман Энджелл, английский публицист и пацифист, нобелевский лауреат.
  • 1893 год — Мао Цзэдун, китайский государственный и политический деятель XX века.
  • 1963 год — Ларс Ульрих, американский рок-музыкант, барабанщик, один из основателей группы Metallica.

Ушли из жизни:

  • 1933 год — Анатолий Луначарский, русский и советский писатель, искусствовед, нарком просвещения.
  • 1972 год — Гарри Трумэн, 33-й президент США (1945—1953), американский государственный деятель.
  • 1977 год — Говард Хоукс, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер.
  • 1979 год — Владимир Сафронов, советский боксер, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР.
  • 2006 год — Джеральд Форд, 38-й президент США (1974—1977), американский государственный деятель.
  • 2009 год — Ив Роше, французский предприниматель, создатель компании Yves Rocher.
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