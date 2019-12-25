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Максим Михайлов: «Кузбасс» не показал той игры, которая у них была на протяжении сезона»

18:52, 25.12.2019
Максим Михайлов: «Кузбасс» не показал той игры, которая у них была на протяжении сезона»
Фото: vk.com/volleyzenit

Волейболист казанского «Зенита» Максим Михайлов прокомментировал победу казанцев над кемеровским «Кузбассом» в полуфинале «Финала четырех» Кубка России.

«Кузбасс» сегодня не показал той игры, которая у них была на протяжении сезона. Буду ли смотреть другой полуфинал? Пока не знаю, у нас свои планы и режим, который нам еще не объявляли.

Алекно впервые был на скамейке вместе с командой, но если честно, я не обращаю на это внимания. Он всегда присутствует в тренировочном процессе. То, что он приехал на кубок, думаю, это хорошо, авторитет остается авторитетом», — передает слова Михайлова корреспондент «Реального времени».

СпортВолейбол Татарстан
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