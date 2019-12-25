В Татарстане водитель грузовика насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В Татарстане водитель грузовика насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии.

ДТП произошло накануне на 5-м километре автодороги Нурлат — Аксумла — Фомкино. 28-летний водитель грузовика сбил 55-летнего мужчину, который шел по трассе без световозвращающих элементов на одежде.

От полученных травм мужчина умер на месте. Водитель скрылся с места ДТП. Буквально через час его удалось задержать, выяснилось, что ранее он был лишен прав за пьяную езду, передает «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что под Казанью легковой автомобиль влетел в отбойник.