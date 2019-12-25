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В Татарстане водитель грузовика насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

17:59, 25.12.2019
В Татарстане водитель грузовика насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Фото: wikipedia.org

В Татарстане водитель грузовика насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии.

ДТП произошло накануне на 5-м километре автодороги Нурлат — Аксумла — Фомкино. 28-летний водитель грузовика сбил 55-летнего мужчину, который шел по трассе без световозвращающих элементов на одежде.

От полученных травм мужчина умер на месте. Водитель скрылся с места ДТП. Буквально через час его удалось задержать, выяснилось, что ранее он был лишен прав за пьяную езду, передает «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что под Казанью легковой автомобиль влетел в отбойник.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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