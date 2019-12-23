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Под Казанью легковой автомобиль влетел в отбойник

10:05, 23.12.2019
Под Казанью легковой автомобиль влетел в отбойник

В Зеленодольском районе РТ сегодня утром легковой автомобиль выехал на разделительную полосу и снес отбойник. Фотографии с места аварии опубликованы в соцсети.

Авария произошла на трассе Казань — Зеленодольск возле села Новая Тура. Очевидцы сообщают, что видели на месте аварии машину скорой помощи. Информация о возможных пострадавших уточняется. ДТП привело к пробке в сторону Зеленодольска.

Общество Татарстан
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