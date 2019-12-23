Под Казанью легковой автомобиль влетел в отбойник

В Зеленодольском районе РТ сегодня утром легковой автомобиль выехал на разделительную полосу и снес отбойник. Фотографии с места аварии опубликованы в соцсети.

Авария произошла на трассе Казань — Зеленодольск возле села Новая Тура. Очевидцы сообщают, что видели на месте аварии машину скорой помощи. Информация о возможных пострадавших уточняется. ДТП привело к пробке в сторону Зеленодольска.