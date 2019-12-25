В Нижегородской области подготовили законопроект о жилищном сертификате для многодетных семей

Правительство Нижегородской области подготовило законопроект о введении жилищного сертификата для многодетных семей, рассказал сегодня губернатор региона Глеб Никитин.

У многодетной семьи будет выбор: получить жилищный сертификат, то есть денежную выплату на улучшение жилищных условий, или получить земельный участок для ИЖС. Право на льготу будет у тех, кто признан нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Деньги можно будет вложить в приобретение дома или квартиры, использовать для погашения действующего ипотечного кредита, внесения в качестве первоначального взноса для получения ипотеки.

Губернатор отметил, что к нему не раз обращались многодетные семьи с просьбами о введении денежной выплаты при отказе от предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Зачастую люди не могут приступить к строительству на выделенном им участке из-за нехватки средств.

По оценке Никитина, новой мерой смогут воспользоваться до 17,5 тысячи семей.