«Динамо-Казань» сыграло вничью с «Байкал-Энергией», выигрывая по ходу матча 3:1
«Динамо-Казань» в матче регулярного первенства России в гостях сыграло вничью с иркутской «Байкал-Энергией» (3:3).
По ходу матча казанцы вели 3:1, хет-триком отметился Ларионов. После третьего пропущенного гола хозяева льда вначале сократили отставание, а потом сравняли счет.
Заключительный матч уходящего года команда Ильяса Хандаева проведет в Хабаровске 28 декабря против действующих чемпионов России — «СКА-Нефтяника».
«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «Динамо-Казань» — 3:3 (1:2)
Голы: Волгужев, 4 (1:0); Ларионов, 7 (1:1); Ларионов, 24 (1:2); Ларионов, 65 (1:3); Волгужев, 66 (2:3); Кузнецов, 67 (3:3).
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