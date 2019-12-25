В Казани 11 парней задержали за попытку начать драку с полицейскими

В Казани задержали 11 молодых людей за попытку спровоцировать драку с полицейскими.

Так, минувшей ночью жители дома №22 по Братьев Касимовых сообщили в полицию о том, что во дворе стоят две машины, в которых громко играет музыка, мешая спать всему двору.

На месте сотрудники ППС обнаружили стоящие машины «Лада» и «Фольксваген», из которых доносилась громкая музыка, и шумную компанию из 11 парней.

Сотрудники полиции сделали замечание молодым людям, однако те начали вести себя агрессивно, толкали стражей порядка и пытались спровоцировать драку, передает «Татар-информ».

В результате 11 мужчин в возрасте от 18 до 33 лет задержали и доставили в полицию. На них составили административные материалы о неповиновении законному распоряжению полицейского.

Кроме того, материалы проверки по статьям «Применение насилия против представителя власти» и «Оскорбление представителя власти» будут переданы в Следственный комитет Татарстана.

