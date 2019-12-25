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Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов ДРКБ с наступающим Новым годом

14:43, 25.12.2019 Сюжет:  ООО Банк «Аверс» – все статьи в бизнес-газете «Реальное время»

Сегодня, 25 декабря, Банк «Аверс» поздравил маленьких пациентов Детской республиканской клинической больницы с наступающими новогодними праздниками.

— У нас сложилась добрая традиция — каждый год сотрудники Банка «Аверс» поздравляют маленьких детей — пациентов ДРКБ с наступающим Новым годом. Хочется, чтобы ребята, несмотря на то, что находятся в больнице, почувствовали новогоднее настроение. От всего сердца мы желаем детям здоровья. Пусть наступающий год для них будет очень счастливым! — пожелала Аида Волкова, председатель правления Банка.

В этот день для пациентов клиники было организовано новогоднее представление. Приглашенные артисты подарили гостям праздник и новогоднее настроение, а Дед Мороз пообещал исполнить самые заветные новогодние желания ребят, проходящих лечение в больнице.

Сотрудники Банка «Аверс» вручили детям сладкие подарки и передали клинике различные настольные игры для 25 игровых комнат при отделениях ДРКБ.

По словам заместителя главного врача ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» Лилии Басановой, ДРКБ входит в пятерку крупнейших детских больниц Российской Федерации. В приемное отделение больницы ежегодно обращаются 40—45 тысяч детей.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России №415 от 09.06.2014.

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