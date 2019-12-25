Вице-премьер РФ допустил подорожание импортных авто в России

Фото: Роман Хасавеев

В 2020 году цены на импортные автомобили в России могут возрасти, полагает вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Он напомнил, что в России будет увеличен утилизационный сбор — «примерно 2—5% от стоимости автомобиля, это естественно, поскольку растут затраты на утилизацию».

Вместе с тем Козак отметил: стоимость тех иномарок, сборка которых осуществляется в России, существенно не изменится. Свою роль должны сыграть меры поддержки отечественного автопрома, добавил он.

В правительстве России, по словам Козака, ожидают увеличения уровня локализации производства иномарок в России. Как пишет RT, ожидается, что на территории страны будет осуществляться не просто «отверточная сборка», но и производство запчастей для иномарок. Козак добавил, что такая локализация у автопроизводителей в России идет «достаточно быстрыми темпами.

Напомним, ранее «Реальное время» подсчитало стоимость владения отечественным автомобилем с учетом всех затрат.